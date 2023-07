Ex-goede vriend en aanhanger: methode-Wim Hoff heeft vele doden gekost

Speurwerk van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Carney koppelt de methode van ijsman Wim Hoff aan minstens andere verdrinkingen in de VS. Het gaat om sterfgevallen die telkens te wijten waren aan ‘shallow water blackouts’, mensen die in of onder water flauwvallen na een heftige ademhalingsoefening.

Het onderzoek van de Amerikaanse onderzoeksjournalist Scott Carney linkt de Nederlander nu aan minstens dertien verdrinkingen in de VS. Het betreft sterfgevallen die telkens te wijten waren aan 'shallow water blackouts', mensen die in of onder water flauwvallen na een heftige ademhalingsoefening.

Het is opmerkelijk dat de kritiek van Scott Carney komt. De Amerikaan schreef een boek ('Oerkracht') over de Wim Hof-methode en is al jaren de grote pleitbezorger van deze methode in de VS. Nog opvallender is dat, hoewel hij Hof jaren als een goede vriend heeft beschouwd, de kritiek nu niet zozeer op de methode gericht is, maar wel op de man zelf. "Hij is gewoon roekeloos. Een gek, een 'mad man'. En dat is hij al jaren", aldus Carney in een interview met Algemeen Dagblad. "Je kunt overal wel waarschuwen dat bepaalde oefeningen niet veilig zijn om in het water te doen, maar als je dan telkens video's publiceert waarin je het zelf wel doet…"

Carney vergelijkt Hof en zijn bedrijf Innerfire met een skydive-onderneming. "Op de zijkant van het vliegtuig staat wel in grote letters: Neem een reserveparachute mee, maar de instructeur zegt: Dat is nergens voor nodig. Alles is perfect veilig. Wel, Hof is die instructeur."

Dominique Stulens, de eerste Belgische Wim Hof-instructeur, is het daar absoluut niet mee eens. "Sorry, maar dit klopt gewoon niet", zegt hij. "Het gaat hier om een heel andere oefening, iets wat Carney trouwens maar al te goed weet."

De kritiek draait rond de speciale Wim Hof-ademhaling, waarbij je eerst minimaal 40 keer moet hyperventileren, om vervolgens even te stoppen met ademen, waardoor je in hypoxie (zuurstoftekort) gaat. "Daardoor kan je inderdaad flauwvallen", zegt Stulens. "Maar van die oefening zegt Hof dan ook telkens nadrukkelijk dat je ze niet in het water mag doen."

Bij de oefening die Hof wel in het (ijs)water voordoet, moet je tien diepere ademhalingen doen en vervolgens twee tot tien seconden onder water gaan. "In dat geval is er geen risico op hypoxie", zegt Stulens.

Dominique Stulens, de eerste Belgische Wim Hof-instructeur, is het daar absoluut niet mee eens. “Sorry, maar dit klopt gewoon niet”, zegt hij. “Het gaat hier om een heel andere oefening, iets wat Carney trouwens maar al te goed weet.”

Een beetje meer uitleg. De kritiek draait rond de speciale Wim Hof-ademhaling, waarbij je eerst minimaal 40 keer moet hyperventileren, om vervolgens even te stoppen met ademen, waardoor je in hypoxie (zuurstoftekort) gaat. “Daardoor kan je inderdaad flauwvallen”, zegt Stulens. “Maar van die oefening zegt Hof dan ook telkens nadrukkelijk dat je ze niet in het water mag doen.”

Bij de oefening die Hof wel in het (ijs)water voordoet, moet je tien diepere ademhalingen doen en vervolgens twee tot tien seconden onder water gaan. “In dat geval is er geen risico op hypoxie”, zegt Stulens.