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Nieuwe wending in carrière Sylvie Meis: seksscènes in Duitse tv-serie

Film,video, streaming
door Désirée du Roy
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Sylvie Meis kennen we als presentatrice en reclamegezicht. Nu doet ze iets heel anders: ze speelt haar eerste hoofdrol in een Duitse tv-serie, met openhartige seksscènes.

Zakenvrouw in afkickkliniek

In de achtdelige ARD-serie Die Friesenjunkies speelt Meis (48) Madison. Dat is een gestreste zakenvrouw die verslaafd is aan medicijnen en in een luxe afkickkliniek op Sylt belandt. De serie is een tragikomedie waarin veel wordt geïmproviseerd. De makers zijn de tweelingbroers Oskar en Emil Belton (27), bekend van Die Discounter.
In de kliniek ontmoet Madison het personage Roland, gespeeld door Stephan Luca (52). De twee belanden samen in bed.
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Intimiteitscoördinator op de set

Luca wilde meer dan mooie beelden. De scènes moesten het verlangen van twee mensen laten zien, maar ook hun wanhoop en kwetsbaarheid. Bij de opnames was een intimiteitscoördinator aanwezig.
Naakt zijn is voor Luca geen doel op zich. Over zijn tegenspeelster is hij lovend. Volgens hem ging ze de voor haar totaal nieuwe situatie aan met "indrukwekkende openheid en grote moed".
Na 'cut' bleven de camera's vaak gewoon draaien. Door het vele improviseren waren er tijdens de opnames bijna geen gewone pauzes.

Eigen grens

Meis moest even slikken toen ze in het script een masturbatiescène zag staan. Ze speelde die toch zelf, zonder dubbelganger. Wel trok ze één duidelijke grens: het mocht geen naaktscène worden.
Achteraf noemt ze de rol bevrijdend. Voor het eerst in lange tijd voelde ze zich vrij van "Sylvie Meis, de presentatrice".
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Waar te zien?

Alle acht afleveringen staan sinds begin november in de ARD Mediathek. Das Erste zendt de serie uit op vrijdag 13 november vanaf 23.50 uur en zaterdag 14 november vanaf 23.40 uur.

Meer weten?

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