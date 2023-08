Ook personeel van prins Harry’s start-up heeft genoeg van hem: ‘Hij doet niks’

Met welk bedrijf prins Harry en Meghan Markle ook in zee gaan, vrijwel overal klinkt na verloop van tijd hetzelfde commentaar: ze doen niks en verdienen wel heel veel geld. Dat geldt ook voor de start-up BetterUp waar Harry Chief Impact Officer is.

Deze organisatie heeft als doel de verbetering van de psychische gezondheid van werknemers. Daartoe biedt het onder meer coaching aan. In het verleden gaf prins Harry voor het bedrijf weleens een onlinelezing over de gevaren van een burn-out, maar verder is volstrekt onduidelijk wat de beste man inbrengt. Ondertussen kost hij het bedrijf een hoop: de Britse prins verdient een salaris van zeven cijfers, klinkt het. Dat terwijl er onlangs nog honderd werknemers zijn ontslagen.

Het overgebleven personeel heeft dan ook de buik vol van de prins. "We zijn er allemaal vanwege hetzelfde bullshit-verhaal dat ze ons blijven vertellen: ‘we zijn missiegedreven en de missie gaat de wereld veranderen’”, aldus een getergd personeelslid tegen The Daily Beast. Op de vraag wat Harry's taken zijn, antwoordt een ander: “Ik zou zeggen: nul dingen.”

Ook tegen The Daily Mail zijn de werknemers al uit de school geklapt. Zo zei een oud-medewerker dat hij het eerst wel 'cool' vond dat de prins bij hen kwam werken, maar al snel bleek hij meer voor afleiding te zorgen dan dat hij daadwerkelijk iets bijdroeg. De werknemers vrezen nu dat het bedenkelijke imago van de prins het bedrijf alleen maar zal schaden.