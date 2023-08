Chinese kloon van Elon Musk gaat strijd aan met Mark Zuckerberg

De Chinees Yi Long Ma lijkt als twee druppels water op X-CEO (voorheen Twitter) Elon Musk. Hij zal nog wat moeten schaven aan zijn Engelse uitspraak en woordenschat, maar steelt desondanks dagelijks de show op TikTok, Instagram en X.

Yi paradeert strak in pak voor de camera met een Tesla op de achtergrond, soms met een sigaar en grote stapels geld in de klauwen:

Zuck vs Musk

De echte Musk schreef op X dat er een kooigevecht gaat plaatsvinden tussen Meta-CEO Mark Zuckerberg en hemzelf, en dat de strijd tussen de beide techmiljardairs live op X zal worden uitgezonden. In een recente sketch haakt Yi daarop in door schaarsgekleed in beeld te verschijnen en stoere taal te spuien tegen de Facebookgigant: