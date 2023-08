Jurre Geluk neemt voor BNNVARA ethische pornofilm op

Jurre Geluk heeft geprobeerd een volledig ethisch verantwoorde pornofilm op te nemen, waarvan het proces vanaf donderdag 17 augustus wekelijks te zien zal zijn op het YouTube-kanaal van Spuiten en Slikken. Dat maakt BNNVARA donderdag bekend. "Ik heb nooit een seconde stilgestaan waar de porno die ik kijk vandaan komt", zegt de presentator. "Op de een of andere manier blijft porno onze blinde vlek en blijft het hangen in een schimmige sfeer. Vaak weten we dat er van alles niet klopt, en toch bekommeren we ons er niet om. Waarom eigenlijk niet? Hoe dieper ik in de porno dook, hoe meer ik niets liever wilde dan kijken of dit ook op een andere manier kan." Eerder werd al bekend dat Geluk een scène voor een pornofilm zou opnemen in de directiekamer van BNNVARA, waar Spuiten en Slikken toe behoort. Nu stelt de omroep in het persbericht de vraag of het Jurre ook is gelukt "om alles op een veilige en spannende manier te draaien op het bureau van onze directeur?" Los van het maakproces op het YouTube-kanaal, zijn de twee pornofilms die Jurre heeft gemaakt vanaf donderdag 7 september tussen 00.00 uur en 06.00 uur te zien op de site van Spuiten en Slikken.