Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Deze 7 plekken vergeten we vaak bij het schoonmaken

tips
door Désirée du Roy
Een nat afwassponsje en een vaatdoekje op de rand van een roestvrijstalen gootsteen.
Volg ons op Google Nieuws
Twintig gezinnen dachten hygiënisch bezig te zijn. Ze haalden een wattenstaafje langs dertig voorwerpen in huis, maar de uitslag viel hen vies tegen. Juist de plek die ze het schoonst achtten, scoorde het slechtst. Bij de Amerikaanse keuringsinstantie NSF preikte het afwassponsje bovenaan in het lijstje van smerige voorwerpen.

1. Het sponsje en het vaatdoekje

In meer dan 75 procent van de huizen zaten op sponsjes en vaatdoekjes coliforme bacteriën, darmbacteriën die wijzen op besmetting met ontlasting. Dat bleek uit het NSF-onderzoek uit 2011, met 22 gezinnen en 30 voorwerpen. Het Voedingscentrum adviseert om het vaatdoekje elke dag te vervangen, zegt voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen tegen Radar: een vochtige doek is een broedplaats.

In cijfers

  • 75 procent: sponsjes en vaatdoekjes met coliforme bacteriën
  • 45 procent: gootstenen
  • 27 procent: tandenborstelhouders
  • 18 procent: snijplanken

2. De gootsteen

Op de tweede plek, in 45 procent van de huizen. Restjes eten en water zorgen voor een vochtige bodem. NSF raadt aan de bak een of twee keer per week te ontsmetten en het afvoerputje maandelijks mee te nemen. Het zeefje kan wekelijks in de vaatwasser.
Bij die temperatuur gaan de meeste bacteriën dood.
- Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert Voedingscentrum

3. De snijplank met groeven

Bacteriën nestelen zich in de sneden en zijn daar lastig uit te krijgen. Hout of plastic maakt volgens Van der Vossen niet uit, zolang de plank glad is. Zitten er veel diepe groeven in, dan kun je beter een nieuwe kopen.

4. De theedoek

Hij hangt de hele dag vochtig aan het haakje en gaat door veel handen. Was theedoeken en handdoeken daarom op minstens 60 graden. “Bij die temperatuur gaan de meeste bacteriën dood”, zegt Van der Vossen. Meer daarover in hoe vaak je het vaatdoekje moet vervangen.

5. Het waterreservoir van het koffiezetapparaat

Het stond in de top tien van NSF, ook al komt er alleen water in. Het bakje blijft nat en donker. Ontkalk het volgens de handleiding, minstens eens per maand of na 40 tot 80 keer koffiezetten, en spoel daarna een paar keer na met schoon water.

6. De tandenborstelhouder

De viesste plek in de badkamer: in 27 procent van de huizen zaten er coliforme bacteriën in. Er blijft water in de bodem staan, vlak naast de wc. Kan hij in de vaatwasser, zet hem er dan een of twee keer per week in. Anders met heet sop.

7. Het vetfilter van de afzuigkap

Hier gaat het om brand, niet om bacteriën. “Het vet in het filter kan vlam vatten als je veel kookt of als de vlam in de pan slaat”, waarschuwt de brandweer bij Kassa. Bij de meeste afzuigkappen mag het vetfilter in de vaatwasser, schrijft de Consumentenbond. Een koolstoffilter vervang je zodra hij verzadigd is; sommige kappen geven een seintje. Een vette kap zuigt ook slechter af en dan wordt de rest van je keuken weer sneller vies, zoals in deze trucs om je keuken langer schoon te houden.
Meer weten?
Bronnen: NSF, Radar, Kassa

Lees ook

Waarom goede keukenhygiëne belangrijk is – en waarom het dagelijks vervangen van je vaatdoekje daarbij helptWaarom goede keukenhygiëne belangrijk is – en waarom het dagelijks vervangen van je vaatdoekje daarbij helpt
De omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmakenDe omgekeerde wereld: deze 5 dingen kun je beter mínder vaak schoonmaken
Moet je warm eten eerst laten afkoelen voor je het in de koelkast zet?Moet je warm eten eerst laten afkoelen voor je het in de koelkast zet?
loading

POPULAIR NIEUWS

prognose bijna een op vier nederlanders is in 2040 aower1693911386

Geboren na september 1964? Het kabinet beslist binnenkort of jij drie maanden later AOW krijgt

box3-stel-spaargeld-ai

Box 3-halvering gaat niet door, maar met €120.000 spaargeld moet je vóór 1 januari toch je saldo checken

vega island

NASA-satelliet spot grijnzende schedel op Antarctisch eiland en jawel, zijn kaaklijn smelt weg

europese gasprijs veert op in aanloop naar koudegolf1704279630

Vattenfall haalt 10 cent van de gasprijs af: bij 13 van de 16 leveranciers is een jaarcontract nu goedkoper dan maandag

Een vrouw laat op een feestje iets op haar telefoon zien aan een man die gemaakt glimlacht.

Bloedirritant: waarom humblebraggen ervoor zorgt dat mensen je niet mogen

Een reiziger met een koffer loopt op de luchthaven langs het bord van de douane voor aan te geven goederen.

Douane waarschuwt: met deze vijf souvenirs uit het buitenland riskeer je een boete

Loading