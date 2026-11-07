Twintig gezinnen dachten hygiënisch bezig te zijn. Ze haalden een wattenstaafje langs dertig voorwerpen in huis, maar de uitslag viel hen vies tegen. Juist de plek die ze het schoonst achtten, scoorde het slechtst. Bij de Amerikaanse keuringsinstantie NSF preikte het afwassponsje bovenaan in het lijstje van smerige voorwerpen.

1. Het sponsje en het vaatdoekje

In meer dan 75 procent van de huizen zaten op sponsjes en vaatdoekjes coliforme bacteriën, darmbacteriën die wijzen op besmetting met ontlasting. Dat bleek uit het NSF-onderzoek uit 2011, met 22 gezinnen en 30 voorwerpen. Het Voedingscentrum adviseert om het vaatdoekje elke dag te vervangen, zegt voedselveiligheidsexpert Wieke van der Vossen tegen Radar: een vochtige doek is een broedplaats.

In cijfers

75 procent: sponsjes en vaatdoekjes met coliforme bacteriën

45 procent: gootstenen

27 procent: tandenborstelhouders

18 procent: snijplanken

2. De gootsteen

Op de tweede plek, in 45 procent van de huizen. Restjes eten en water zorgen voor een vochtige bodem. NSF raadt aan de bak een of twee keer per week te ontsmetten en het afvoerputje maandelijks mee te nemen. Het zeefje kan wekelijks in de vaatwasser.

Bij die temperatuur gaan de meeste bacteriën dood. - Wieke van der Vossen, voedselveiligheidsexpert Voedingscentrum

3. De snijplank met groeven

Bacteriën nestelen zich in de sneden en zijn daar lastig uit te krijgen. Hout of plastic maakt volgens Van der Vossen niet uit, zolang de plank glad is. Zitten er veel diepe groeven in, dan kun je beter een nieuwe kopen.

4. De theedoek

Hij hangt de hele dag vochtig aan het haakje en gaat door veel handen. Was theedoeken en handdoeken daarom op minstens 60 graden. “Bij die temperatuur gaan de meeste bacteriën dood”, zegt Van der Vossen. Meer daarover in hoe vaak je het vaatdoekje moet vervangen

5. Het waterreservoir van het koffiezetapparaat

Het stond in de top tien van NSF, ook al komt er alleen water in. Het bakje blijft nat en donker. Ontkalk het volgens de handleiding, minstens eens per maand of na 40 tot 80 keer koffiezetten, en spoel daarna een paar keer na met schoon water.

6. De tandenborstelhouder

De viesste plek in de badkamer: in 27 procent van de huizen zaten er coliforme bacteriën in. Er blijft water in de bodem staan, vlak naast de wc. Kan hij in de vaatwasser, zet hem er dan een of twee keer per week in. Anders met heet sop.

7. Het vetfilter van de afzuigkap

Hier gaat het om brand, niet om bacteriën. “Het vet in het filter kan vlam vatten als je veel kookt of als de vlam in de pan slaat”, waarschuwt de brandweer bij Kassa. Bij de meeste afzuigkappen mag het vetfilter in de vaatwasser, schrijft de Consumentenbond. Een koolstoffilter vervang je zodra hij verzadigd is; sommige kappen geven een seintje. Een vette kap zuigt ook slechter af en dan wordt de rest van je keuken weer sneller vies, zoals in deze trucs om je keuken langer schoon te houden

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