Tijs van den Brink: talkshows worden te belangrijk gemaakt

Tijs van den Brink vindt dat talkshows tegenwoordig "te belangrijk" worden gemaakt. Dat zegt de presentator in het Mediaforum op NPO Radio 1. Daarmee doelt Van den Brink onder meer op de situatie rondom Pierre van Hooijdonk in het programma Studio Voetbal.

"Zolang ik zelf een talkshow maak, ben ik al verrast over hoe interessant andere journalisten dat vinden", zegt Van den Brink, terugblikkend op zijn programma's Knevel & Van den Brink en Op1. "Vlak voor de zomer hadden we gedoe bij Op1, stonden er vier pagina's in de Volkskrant. Vier pagina's. Dat je echt denkt: is het allemaal zo belangrijk wat wij doen? Vind ik zelf niet namelijk." Van den Brink wijst ook op de recente gebeurtenis bij Studio Voetbal. Pierre van Hooijdonk beschuldigde daar Ajax-trainer Maurice Steijn van "betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers". De trainer spande een kort geding aan en Van Hooijdonk bood daarop zijn excuses aan en nam zijn woorden terug. "Het is echt dagenlang in het nieuws", zegt Van den Brink daarover. "Een kort geding, de NOS weet niet hoe te reageren... Doe even allemaal normaal jongens."