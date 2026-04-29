Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

door Nina van der Linden
woensdag, 29 april 2026 om 11:20
De meivakantie blijft voor veel Nederlanders hét moment om er even tussenuit te gaan. Dit jaar laten reisgegevens en boekingscijfers een duidelijk beeld zien: zonzekere bestemmingen rond de Middellandse Zee én verrassende stedentrips domineren de lijst.
Volgens de ANWB en NBTC Holland Marketing blijven klassieke zonbestemmingen onverminderd in trek. Vooral Spanje voert de lijst aan, met regio’s als de Costa del Sol en de Canarische Eilanden. Hier profiteren vakantiegangers van aangename temperaturen rond de 22 graden, ideaal voor zowel strand als actieve uitstapjes. Ook Griekenland blijft populair, met eilanden als Kreta en Rhodos als favorieten voor gezinnen.
Opvallend is de groeiende interesse in Italië. Steden als Rome en Florence trekken cultuurzoekers, terwijl regio’s als Toscane geliefd zijn bij reizigers die rust en natuur willen. “De combinatie van cultuur, gastronomie en de relatief korte reistijd maakt Italië aantrekkelijk”, stelt een woordvoerder van TUI Nederland.

Barcelona en Lissabon

Naast zonvakanties zijn stedentrips bezig aan een duidelijke opmars. Parijs blijft een klassieker, maar ook Barcelona en Lissabon winnen terrein. Deze steden bieden een mix van cultuur, gastronomie en – niet onbelangrijk – relatief mild lenteweer. Budgetmaatschappijen en flexibele boekingsopties spelen hierbij een grote rol, aldus cijfers van Skyscanner.
Voor wie dichter bij huis wil blijven, zijn vakanties in eigen land en buurlanden eveneens in trek. De Veluwe en de Ardennen trekken natuurliefhebbers en gezinnen die kiezen voor korte reistijden en betaalbaarheid. Vooral vakantieparken en glampinglocaties zitten snel vol, blijkt uit data van Booking.com.
Een andere trend is de groei van actieve vakanties. Wandelen in Oostenrijk of fietsen langs de kust van Portugal spreekt een steeds bredere groep aan. Reizigers zoeken niet alleen ontspanning, maar ook beleving en gezondheid.

