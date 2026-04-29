Marcel van Roosmalen kan ook heel positief zijn, als je maar betaalt

Marcel van Roosmalen staat bekend om zijn sombere blik op Nederland, maar voor een paar honderd euro wil hij ineens verrassend optimistisch doen over lokale ondernemers in zijn onlineprogramma. De vraag is alleen wie er wil betalen om een zelfverklaarde zuurpruim tijdelijk vrolijk te laten zijn.

Je zou bijna denken dat Marcel van Roosmalen een hekel heeft aan blije tv, maar in Oostzaan doemt ineens een verrassend verdienmodel op: voor een paar honderd euro wil de notoire mopperkont heus wel een zonnige reportage maken over je horecazaak. Het concept is simpel: het online programma Daar gaan we weer reist het land door, en achter de schermen mailt “de redacteur” ondernemers met de vraag of ze tegen betaling even lekker positief in beeld willen komen.

Restaurant Hof van Oostzaan bedankte vriendelijk voor de eer – betalen om “die zuurpruim positief te laten zijn” voelde toch wat raar. De eigenaar weigerde, en belandde prompt alsnog in de aflevering, zij het in typische Van Roosmalen-stijl: peinzend bij een krijtbord over de vraag of acht euro voor koffie met gebak nu goedkoop of duur is.

Volgens de maker achter de mails gaat het om sponsoring, vergelijkbaar met reclamespotjes in andere podcasts en YouTube-programma’s; 200 euro, geen 500, benadrukt ze. Marcel zelf zou van niets hebben geweten en gewoon zijn gebruikelijke rondje zuur door Nederland hebben gelopen. De les uit Oostzaan is helder: positiviteit is overal te koop, maar bij sommige cabareteske verslaggevers lijkt de prijs vooral te zitten in geloofwaardigheid – en die is nu net niet in de aanbieding.