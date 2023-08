Katja Schuurman reageert voor het eerst op haar vieze ex, Thijs Römer: “Diepe pijn”

Thijs Römer is veroordeeld zedendelinquent. Hij is ook de ex van Katja Schuurman met wie ze een kind heeft. Tot nu toe wilde de presentatrice niet reageren op de zedenzaak. Nu zegt ze 'diepe pijn' te voelen 'over een deel van het gedrag'.

Ondertussen probeert ze haar 13-jarige dochter Sammie te beschermen, schrijft ze op Instagram Stories. 'Binnen de beschermende muren van ons huis worden alle gesprekken gevoerd die nodig zijn om haar geloof in liefde en eerlijkheid heel te houden', vertelt de actrice.

''Als moeder, als vrouw en als mens kan ik niet anders dan diepe pijn hebben over een deel van het gedrag en een deel van de keuzes van haar vader', zegt ze.

Maar zo schrijft ze ook: 'Als vader van mijn dochter zal ik hem nooit laten vallen. Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om bij te - blijven - dragen aan een zo normaal en liefdevol mogelijke relatie tussen vader en dochter', besluit ze.