Dit gebeurt er als je altijd hoge hakken draagt

Als vrouw die graag hoge hakken draagt, weet je dat ze je look een stijlvolle en zelfverzekerde uitstraling geven. Althans dat hoop je. Maar ben je je ook bewust van de mogelijke gevolgen voor je gezondheid als je ze te vaak draagt? Laten we eens kijken naar wat er kan gebeuren als je altijd op di e hoge naaldhakken loopt.

Een van de meest voor de hand liggende gevolgen van het dragen van hoge hakken is pijn in de voeten, enkels en knieën. De onnatuurlijke hoek waarin je voeten staan, oefent extra druk uit op de gewrichten en spieren. Dit kan leiden tot overbelasting, ontstekingen en zelfs artrose op langere termijn.

Hoge hakken veranderen je lichaamshouding en zwaartepunt. Je moet je rug, billen en dijen meer aanspannen om je evenwicht te bewaren. Dit kan resulteren in spierspanningen en rugpijn, vooral in de onderrug

Het lopen op smalle, instabiele hakken verhoogt de kans op verzwikken of verstuiken van je enkels of knieën aanzienlijk. Een misstap kan ernstige gevolgen hebben.

Het dragen van hoge hakken belemmert de bloedcirculatie in je benen. Dit kan leiden tot spataderen, zwellingen en een vermoeider gevoel in je benen aan het einde van de dag.

Jarenlang lopen op hoge hakken kan kalkafzettingen veroorzaken in je hielbeen, wat pijnlijk en moeilijk te genezen is.Het is duidelijk dat het dragen van hoge hakken zijn tol kan eisen. Maar geen paniek! Met mate en afwisseling kun je de risico's beperken. Draag platte of lage schoenen als je veel moet lopen en wissel af met hoge hakken voor gelegenheden waarbij je vooral zit. Luister naar je lichaam en geef het de nodige rust.