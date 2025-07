PCD: waarom bijna de helft van de vrouwen na de seks somber is

Somer, terwijl je blij hoort te zijn. Huilen, en niet van geluk. Ook al is de seks op het moment zelf heerlijk, achteraf zijn vrouwen vaak minder blij. Bijna de helft van een groep ondervraagde studentes heeft zich wel eens somber gevoeld na een vrijpartij, blijkt uit een recente studie.

Meer dan 5 procent van de 230 bevraagde vrouwen had in de afgelopen maand last van de PCD-symptomen, schrijven de onderzoekers in vakblad Journal of Sexual Medicine. Daarbij bleek er geen verband tussen PCD en intimiteit in vaste relaties.

Volgens dr. Melancon is postcoïtale dysforie niet nieuw. "Dit fenomeen is door de geschiedenis heen waargenomen, onder meer door de Griekse schrijver Galenus en filosoof Baruch Spinoza", zegt ze.

Het onderzoek staat niet op zichzelf. In een Australische studie uit 2011 zei een op de drie vrouwen ooit last te hebben gehad van de 'post-seks blues': ze hebben huilbuien, voelen zich angstig of depressief. Onderzoekers zoeken de oorzaak in hormonale veranderingen die na het orgasme optreden en tevens zorgen voor post-coïtale hoofdpijn. Ook hebben deze negatieve emoties na de seks mogelijk een evolutionaire functie.

Om postcoïtale dysforie te begrijpen, kan het nuttig zijn om naar de seksuele responscyclus te kijken, een raamwerk dat wordt toegeschreven aan William Masters en Virginia Johnson.

Er wordt gedacht dat de seksuele responscyclus uit vier hoofdonderdelen bestaat:

Opwinding Plateau Orgasme Oplossing

"Postcoïtale dysforie is een atypische reactie in de herstelfase, waarbij de fysiologie na een orgasme terugkeert naar de basislijn".

Bron(nen):