Waarom we altijd te veel onderbroeken meenemen op vakantie

Veel mensen doen het: je gaat een week op vakantie en pakt minstens tien onderbroeken in. Waarom eigenlijk? Thuis draag je er toch ook maar eentje per dag?

Op social media worden er grappen over gemaakt: "Wat als ik in mijn broek poep, twee dagen achter elkaar." Dat gebeurt natuurlijk nooit.

Toch stoppen we graag wat extra in de koffer. "Voor veel mensen biedt ondergoed een gevoel van veiligheid en routine, omdat je er sinds je geboorte al aan gewend bent”, legt psycholoog Gabrielle Schreyer-Hoffman uit in The Huffington Post. "Het is een dagelijks ritueel: eerst luiers, daarna ondergoed. Deze items brengen een gevoel van comfort met zich mee, en veel mensen willen niet zonder komen te zitten.”

Verder is er nog een eenvoudige reden. "Het is heel simpel: we doen het omdat het kan”, legt reisblogger Penelope Bielckus uit. Onderbroeken nemen maar weinig ruimte in, vergeleken met bijvoorbeeld truien. "Het is het makkelijkste ‘in geval dat’-item dat je kunt meenemen, en je hebt er veel liever vier te veel mee dan één te weinig.”

Bron: Huff Post