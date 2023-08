Wat kost een nacht in de beroemde B&B’s van Debby, Joy, Bram en co?

De zomerse kijkcijferhit B&B Vol Liefde is gisteravond na 38 afleveringen dan eindelijk afgelopen. Alle kandidaten en hun potentiële matches passeerden nog één keer de revue bij presentator Art Rooijakkers op de bank. Maar wat kost het eigenlijk om te overnachten in de beroemde B&B's?

Wil je jezelf komende herfst of winter eens lekker laten vertroetelen op Mount Joy in zonnig Andalusië of een ontbijtje uitgeserveerd krijgen door Leendert in de regenachtige Ardennen? De Telegraaf zette de prijzen van een gemiddelde overnachting plus ontbijt bij alle deelnemers op een rij.

Een kamer in het fleurige Catalaanse stulpje van Debby kost 160 euro per nacht, terwijl je je al voor 86 euro per nacht in het Frans af kunt laten snauwen door Petri. Tantra-Walter vraagt 80 euro voor een kamer, en je kunt je vanaf 125 euro per nacht onder laten dompelen in het concept Mount Joy.

Wil je een nachtje op de zelfvoorzienende boerderij van Bram in Zweden vertoeven, dan kan dat al voor 50 euro, terwijl een rondje in de watermolen van Leendert 70 euro kost. Maar de extremen liggen in Portugal en Thailand. Marjan vraagt liefst 500 euro, maar dan heb je ook meteen de hele villa voor jezelf. Een nachtje in Say Cheese bij Martijn in Thailand krijg je al voor 17 euro, maar dan moet je de gezellige inrichting er zelf bij fantaseren.