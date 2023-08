Ruud en Olcay al maanden uit elkaar

Ruud de Wild en Olcay Gulsen zijn al maanden uit elkaar. Dat vertelde de radioster in zijn programma De Wild in de Middag op NPO Radio 2. Hij reageerde op berichten in de media over het einde van de relatie. "We weten het al maanden", vertelde Ruud. "Maar we zijn weer heel goed met elkaar." "Ik hou zielsveel van haar en zij van mij. Alleen we zijn ermee gestopt en daar hebben we goede redenen voor", zei Ruud. De relatiebreuk heeft volgens hem niets te maken met een nieuwe liefde. Ook zegt hij dat er geen ruzie is. "Maar op een gegeven moment ben je zo overprikkeld door dingen die je meemaakt of hebt meegemaakt. Dan is het tijd om even op adem te komen en dat willen we zonder elkaar doen." Olcay is volgens Ruud momenteel op reis. Als ze terug is, gaan ze samen kijken hoe het verder moet. De relatiebreuk is Ruud niet in de kouwe kleren gaan zitten, zegt hij ook nog. "Natuurlijk ben ik hartstikke verdrietig. Maar op een gegeven moment moet de wijze geest en het gunnen groter zijn dan het verdriet. Ruud heeft niet gelezen wat er over zijn relatiebreuk in de media is verschenen. Hem is aangeraden dat ook even niet te doen. Hij riep mensen dan ook op geen berichtjes daarover aan hem te sturen.