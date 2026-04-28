Filmhit The Drama leert ons iets over hoe je je relatie gezond houdt

In de nieuwe film The Drama van Kristoffer Borgli draait het niet zozeer om wat er gebeurt tussen twee geliefden, maar om hoe ze dat zelf navertellen. Dat klinkt abstract, maar wordt meteen concreet in de openingsscène. Charlie (Robert Pattinson) spot Emma (Zendaya) in een koffiezaak, fotografeert stiekem haar boek en googelt de inhoud om indruk te maken. Romantisch of ronduit creepy? Het antwoord hangt volledig af van het verhaal dat je erover vertelt.

Dat is precies waar deze eigenzinnige film om draait: dezelfde gebeurtenis kan totaal anders voelen, afhankelijk van de bril waardoor je kijkt. Hun eerste kus bijvoorbeeld – opgesloten tussen glazen museumdeuren terwijl het alarm afgaat. In de ene versie dwingt Charlie een intiem moment af. In de andere ontstaat er juist iets oprechts in de absurditeit.

Die rekbaarheid van de waarheid is geen filmtruc, maar sluit naadloos aan bij psychologisch onderzoek. Relatietherapeut John Gottman beschreef al jaren geleden hoe koppels leven bij de gratie van een gedeeld narratief: een ‘story of us’. Niet de feiten, maar de betekenis die partners samen geven aan die feiten bepaalt of een relatie standhoudt.

Gezamenlijk verhaal

In The Drama zien we hoe dat proces ontspoort. Charlie en Emma sleutelen aan hun trouwspeeches en daarmee aan hun gezamenlijke geschiedenis. Wat laten we weg? Wat benadrukken we? Hun relatie blijkt geen vaststaand gegeven, maar een voortdurend herschreven script.

Dat script komt onder druk te staan wanneer Emma een schokkend geheim deelt: als tiener overwoog ze een mass shooting op haar school, maar voerde die nooit uit. Voor Charlie stort het zorgvuldig opgebouwde beeld van zijn geliefde in. Hij kan de Emma die hij kent niet rijmen met dit verleden. In plaats van die complexiteit te omarmen, laat hij anderen – vrienden, sociale normen – haar verhaal herschrijven tot iets verteerbaars.

Daar wringt het. Wie zijn relatie uitbesteedt aan de blik van buitenaf, verliest de regie. Borgli laat pijnlijk zien hoe snel nuance verdwijnt als we mensen reduceren tot hapklare verhalen. En hoe verleidelijk het is om morele duidelijkheid te verkiezen boven de ongemakkelijke waarheid.

Toch eindigt de film hoopvol. In een simpele diner-scène beginnen Charlie en Emma opnieuw, alsof ze elkaar net ontmoeten. Geen verleden, geen oordeel, alleen de mogelijkheid om samen een nieuw verhaal te schrijven.

De les is even simpel als ongemakkelijk: een relatie is geen optelsom van gebeurtenissen, maar een gezamenlijk geschreven verhaal. En wie dat verhaal niet zelf blijft bijstellen, loopt het risico dat iemand anders het overneemt.

Bron: Psychology Today