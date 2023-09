Jan Mulder met ‘Picasso-hoofd’ bij Vlaamse tv-show Make up your mind: “Leve de dragqueens!”

Voetbalanalist Jan Mulder heeft de debuutuitzending van de Vlaamse versie van het tv-programma Make up your mind opgesierd met zijn extravagante vrouwelijke aanwezigheid. Hij had prachtige woorden en een mooie steunbetuiging voor de dragqueen-community.

Mystery Queen

Mulder was in het verleden vaste gast aan tafel bij Barend & Van Dorp en kwam vaak langs bij De wereld draait door. Nu werkt hij bij de Vlaamse media als voetbalanalist. VTM vroeg hem al eerder om als mystery-queen op te duiken in een programma, maar toen bedankte hij voor de eer. Maar na recente gebeurtenissen heeft hij toch ja gezegd.

“Ik wilde eerst niet meedoen, want dit is natuurlijk niks voor mij. Maar toen belden ze na drie weken terug en in die tijd had ik vreselijke artikelen gelezen over bespugen en beschimpen van de dragqueens in Nederland”, vertelt Mulder, verwijzend naar de mishandeling van de bekende dragqueen Envy Peru afgelopen zomer. “Ik las die kranten en vond het zo erg, om nog maar te zwijgen van hoe die mensen behandeld worden in Amerika of Italië.”

Picasso-hoofd

Hij vindt zijn dragqueen-ervaring er één om nooit te vergeten. “Ik vind het eigenlijk een vrolijke kunst. Zelfs ík heb een soort Picasso-hoofd, maar wel na drie uur schminken. Ik wil solidair zijn, ik dacht: één keer in mijn leven stel ik een daad! Leve de dragqueen!”

Carlo Boszhard en zijn volgers op Instagram zijn lovend over het optreden van Mulder. “Hulde”, schrijft hij. “Wat een goede actie van Jan Mulder!” schrijft een andere kijker. “Juist als oud-voetballer dit statement maken, echt chapeau!” De presentator van de originele versie van Make up your mind deelt de beelden op zijn Instagram-kanaal.