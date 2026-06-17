Genoeg van Poetin: waarom Trump ineens meebuigt met Europa

Op de G7-top in Évian presenteert Donald Trump zich plots als drukmiddel tegen Vladimir Poetin , in plaats van diens belangrijkste westerse bondgenoot. Hij roept Rusland openlijk op een vredesakkoord met Oekraïne te sluiten en sluit zwaardere sancties niet uit, tot opluchting van Europese leiders. Maar is dit een echte koerswijziging of slechts tijdelijk meebuigen met Europa zolang het hem zelf goed uitkomt?

De beelden uit Évian zijn veelzeggend: Donald Trump, jarenlang de Amerikaanse president die Poetin ontzag en Europese partners irriteerde met zijn zachte lijn richting Moskou, klinkt plotseling als een havik. Tijdens de G7-top verhoogt hij openlijk de druk op Rusland, dreigt met nieuwe sancties op olie en roept het Kremlin op eindelijk serieus met Kyiv te onderhandelen. Voor wie de laatste jaren Trump en Rusland volgde, voelt deze draai als een breuk met een politieke liefdesrelatie – en precies daar ligt een interessant verhaal: waarom krijgt Trump nu ineens genoeg van Poetin?

Van bromance naar koude afstand

Jarenlang was Poetin voor Trump eerder een partner dan een tegenstander. Hij flirtte met het idee Rusland terug in de G7 te halen, sprak bewonderend over de Russische president en irriteerde bondgenoten door consequent te twijfelen aan harde maatregelen tegen Moskou. Dat leverde hem in Europa het hardnekkige imago op van de president die meer begrip had voor het Kremlin dan voor Brussel. Die context maakt de nieuwe toon in Évian des te opvallender: geen praat over herstel van vertrouwen, maar over sancties, druk en “tijd om een akkoord te sluiten”.

Deze scherpe wending is geen detail, maar geopolitiek signaal. Als de Amerikaanse president op een G7-top hardop speculeert over het verzwaren van sancties op Russische olie-export, raakt dat de kern van Poetins oorlogskas. Olie-inkomsten zijn de levensader van de Russische begroting én van de oorlog in Oekraïne. Door precies daar te prikken, laat Trump zien dat hij – in elk geval in woorden – bereid is de economische pijn in Moskou verder op te voeren.

Oekraïne opnieuw op het wereldtoneel

Net zo opvallend is Trumps herontdekking van Oekraïne. Maandenlang leken zijn prioriteiten elders te liggen: vooral het Midden-Oosten en zijn eigen deal met Iran domineerden de agenda. Oekraïne was achtergrondruis, een conflict dat anderen moesten oplossen. In Évian keert dat beeld om. Plotseling presenteert hij zich als degene die “alles zal doen” om een einde te maken aan de oorlog en zegt hij letterlijk dat hij niet langer elke maand tienduizenden “jonge mensen” wil zien sterven.

Voor Kyiv is deze retorische draai een kans. Zolang Washington halfslachtig leek, bleef de diplomatieke druk op Rusland beperkt. Nu de Amerikaanse president zich zichtbaar naast de Europese leiders schaart in de roep om meer druk en meer sancties, ontstaat er een nieuw momentum. De vraag is vooral of Trump bereid is zijn woorden te vertalen in concrete maatregelen: extra wapenleveranties, strengere handhaving van sancties, of zelfs politieke druk op landen die Poetins oorlog economisch mogelijk houden.

De binnenlandse agenda van Trump

Trumps buitenlandse beleid is nooit los te zien van zijn binnenlandse politieke behoeften. De draai ten opzichte van Poetin komt op een moment dat hij in eigen land steun nodig heeft voor zijn koers in het Midden-Oosten en zijn deal met Iran. Door richting Rusland assertiever te klinken, kan hij zich aan Amerikaanse kiezers presenteren als de harde onderhandelaar die overal “America First” koppelt aan orde en stabiliteit.

Er speelt nog iets: in de VS is de tolerantie voor Poetin sterk geslonken. De beelden uit Oekraïne hebben hun uitwerking niet gemist. Een president die te dicht bij Moskou blijft staan, riskeert kritiek uit beide politieke kampen. Door nu afstand te nemen, kan Trump de kritiek neutraliseren: hij blijft degene die durft te praten met iedereen, maar is “niet bang” om een bondgenoot in oorlogstijd bij te staan en een autocratische tegenstander onder druk te zetten.

Hoe geloofwaardig is de breuk?

Toch blijft de vraag uit Évian boven de markt hangen: is dit een duurzame koerswijziging of een tactische pose? Trumps track record nodigt niet uit tot blind vertrouwen. Hij heeft vaker van toon veranderd, deals aangekondigd die nooit werden uitgevoerd en druk opgebouwd om die later te ruilen voor symbolische concessies. De geschiedenis van zijn relatie met Poetin is er eerder een van wispelturigheid dan van consistente strategie.

Voor Poetin is dat dubbel. Aan de ene kant is een Amerikaanse president die in één weekend kan omslaan van charme naar dreiging onbetrouwbaar. Aan de andere kant weet het Kremlin dat Trumps woorden niet automatisch beleid zijn. Zolang er geen harde deadlines, concrete sanctiepakketten en strikte uitvoering volgen, kan Moskou deze “breuk” zien als ruis, niet als echte omslag. Pas als de G7-landen de woorden van Évian vertalen in gezamenlijke, aangescherpte maatregelen, verandert Trumps breukretoriek in echte druk.

En Europa?

Voor Europa is Trumps “genoeg van Poetin”-moment een test. Jarenlang waren Europese hoofdsteden terughoudend, uit angst dat een te harde lijn Washington zou vervreemden. Nu de Amerikaanse president zelf de toon verscherpt, ligt de bal aan Europese kant: durven zij gebruik te maken van het momentum? Dat betekent: eigen sancties aanscherpen, de ondersteuning van Oekraïne structureel maken en minder wachten op Amerikaanse aanwijzingen.

De ironie is dat Europa altijd vreesde voor een G7 met Trump als Poetin-advocaat. In Évian zien we het omgekeerde: een Amerikaanse president die eindelijk meer richting Europese lijn beweegt. De vraag is niet langer of Trump genoeg krijgt van Poetin – daar wijst zijn retoriek nu duidelijk op – maar of het Westen deze zeldzame alignering weet vast te houden.