Bijna iedereen gebruikt WD-40 verkeerd: op deze plekken richt het juist schade aan

De kans is groot dat er ergens in je schuur, garage of keukenkastje een blauw-gele spuitbus staat. WD-40 heeft een bijna mythische status gekregen: piepende deur? WD-40. Vastzittende bout? WD-40. Stroef mechanisme? Je raadt het al.

Maar juist daar gaat het vaak mis. Want hoewel het middel uitstekend werkt voor bepaalde metalen toepassingen, zijn er verrassend veel plekken waar WD-40 juist schade kan veroorzaken.

Grootste misverstand

Veel mensen gebruiken WD-40 alsof het een universeel smeermiddel is. Maar technisch gezien is dat niet wat het product doet. WD-40 is vooral een kruipolie en reiniger. Het dringt door, maakt los en lost bestaande vetten op.

Dat klinkt handig, totdat je het op onderdelen gebruikt die juist afhankelijk zijn van langdurige smering.

Een klassiek voorbeeld: de fietsketting

Wie die royaal inspuit, verwijdert vaak juist de hoogwaardige smeerlaag die al aanwezig was. Daarna verdampt WD-40 relatief snel en blijft het mechanisme droger achter dan daarvoor. Gevolg: meer slijtage in plaats van minder.

Voor kettingen en bewegende delen zijn speciale kettingolie of PTFE-sprays veel geschikter.

Plastic en rubber kunnen er kapot aan gaan

Nog zo’n vervelende verrassing: sommige kunststoffen reageren slecht op WD-40. De oplosmiddelen in de spray kunnen weekmakers aantasten, waardoor materialen hun flexibiliteit verliezen. Vooral transparante kunststoffen zoals polycarbonaat en polystyreen lopen risico op haarscheurtjes of zelfs breuk.

Ook rubberen afdichtingen zijn kwetsbaar. Denk aan rubbers in deursloten, douchedeuren of huishoudelijke apparaten. Bij langdurig contact kunnen ze opzwellen, uitdrogen of poreus worden. Daar is siliconenspray vaak een veiliger alternatief.

Ook in het toilet hoort het niet thuis

Online circuleren regelmatig tips om kalkaanslag in het toilet te lijf te gaan met WD-40. Geen goed idee. Het product is op oliebasis en hoort niet thuis in het riool of grondwater. Zelfs kleine hoeveelheden olie kunnen grote hoeveelheden water verontreinigen.

Oppassen bij elektronica

WD-40 en elektriciteit vormen nog zo’n combinatie waarbij voorzichtigheid nodig is. Hoewel het product soms wordt gebruikt om metaal tegen corrosie te beschermen, mag je nooit spuiten op apparaten die onder spanning staan.

De nevel die vrijkomt is ontvlambaar. Wie toch iets behandelt, doet er verstandig aan apparatuur volledig uit te schakelen en voldoende tijd te geven voordat de stekker er weer in gaat.