De 50 beste stages en leerwerkplekken met toekomstperspectief

Nederlandse stagiairs zijn gewilder dan ooit, maar juist in cruciale sectoren blijven leerwerkplekken ongevuld – en dat biedt jongeren onverwacht veel toekomstkansen. Terwijl Duitsland lijsten publiceert met de 50 ‘banen met toekomst’ voor leerlingen, blijkt Nederland met vergelijkbare tekorten te kampen in zorg, techniek en logistiek.

Wie en wat

In Duitsland bracht BILD onlangs een overzicht van 50 beroepen met de beste vooruitzichten, variërend van elektricien en mechatronicus tot verpleegkundige en logistiek specialist. Arbeidsmarktexpert prof. Stefan Gewess benadrukt dat dit vaak geen hippe techfuncties zijn, maar klassieke ambachten die onmisbaar zijn voor een draaiende samenleving. Ook waarschuwt hij dat duizenden leerwerkplekken onvervuld blijven, simpelweg omdat jongeren de mogelijkheden in deze beroepen niet kennen.

De situatie in Nederland

Nederland laat een vergelijkbaar beeld zien: de arbeidsmarkt is historisch krap, met ruim 400.000 openstaande vacatures en meer vacatures dan werklozen. Vooral in de zorgsector stonden eind 2025 naar schatting 55.500 vacatures open, ondanks een groei van het aantal banen in vier jaar tijd. De roep om stagiairs en zij-instromers klinkt het hardst in beroepen als verzorgende IG, verpleegkundige, technicus en monteurs – precies de functies die in Duitsland op de ‘toekomstlijst’ staan.

Stages als schaars kapitaal

Toch lukt het de meeste mbo-studenten in Nederland nog wel om op tijd een stage of leerbaan te vinden: op 1 april 2026 hadden 326.341 mbo’ers een plek, al blijft er een kern die ondanks alle inspanningen zoekt. Tegelijk klinkt vanuit onderwijs en werkgevers steeds nadrukkelijker de oproep tot betere loopbaanoriëntatie, meer praktijk in het onderwijs en gerichte begeleiding naar tekortsectoren. Want wie nu instroomt in zorg, techniek of energie, koopt volgens arbeidsmarktexperts niet alleen een stageplek, maar vrijwel een baan voor de komende decennia.

In een arbeidsmarkt die schreeuwt om handen, is de vraag niet of er een stageplek is met toekomst, maar waarom zo veel jongeren die kans nog laten liggen.