Ilse DeLange heeft veel zin in Dolly Parton-avontuur bij MAX

Ilse DeLange kan niet wachten tot ze samen met Frank Evenblij naar Amerika gaat om voor Omroep MAX een tv-programma te maken over Dolly Parton. Over hoe de show eruit gaat zien, kan ze nog niet veel kwijt.

"Behalve dat ik onwijs veel zin heb om dit avontuur te beleven", zegt de zangeres tegen het ANP. "Dolly is altijd een grote inspiratiebron geweest door haar zelfspot, verbindende kracht en haar geweldige muziek."

MAX kondigde vorige week aan dat DeLange samen met Evenblij op reis gaat om de invloed van de muziek van Parton te onderzoeken. De werktitel van het project is Dear Dolly. Een uitzenddatum is nog niet bekend. Het is de eerste keer dat DeLange een programma voor MAX maakt.