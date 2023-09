Tom Hanks zou wc’s schrobben om ruimte in te mogen

Tom Hanks zou er flink wat voor over hebben om een tripje naar de ruimte te maken. De acteur zou bijvoorbeeld best verantwoordelijk willen zijn voor het schoonmaken van de wc's aan boord, zo vertelt hij in een interview met The Telegraph.

"Ik zou best de man willen zijn die over het eten gaat en af en toe een grapje maakt onderweg naar de maan", zegt Hanks. "Als er ruimte zou zijn, zou ik degene zijn die een beetje opruimt, grapjes maakt, verhalen vertelt en iedereen bezighoudt."

Naarmate Hanks er langer over nadenkt, vindt hij dat een steeds beter idee worden. "Ik doe al het werk. Ik maak de wc schoon, ik serveer het eten, ik vouw de kleding op. Zodat anderen tijd hebben voor andere dingen."

Voor zijn film Apollo 13 ging de acteur al eens 'de ruimte in'. In de rol van astronaut Jim Lovell kreeg hij grote bekendheid met de uitspraak "Houston, we have a problem".