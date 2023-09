Stephen Fry geschokt dat zijn stem werd gestolen voor AI-versie

Stephen Fry heeft onthuld dat de audioboeken van Harry Potter die hij heeft ingesproken, tot zijn schok zijn gebruikt om een kunstmatige versie van zijn stem mee te maken. Dat zei de acteur en schrijver onlangs in een filmpje op het CogX Festival.

"Ik ben een trots lid van de acteursvakbond SAG-AFTRA. Zoals jullie weten, staken we nu al drie maanden. Een van de heikele kwesties is kunstmatige intelligentie (AI)", zei Fry voordat hij een historische documentaire nasynchroniseerde. Alleen was het niet de Brit zelf die dit deed, maar een kunstmatig gecreëerde stem van Fry. "Ik heb daar niets zelf van gezegd, het was een computer", zei een "geschokte" Fry vervolgens weer zelf. "Ze hebben mijn voorleesstem van de Harry Potter-boeken gebruikt en op basis daarvan is mijn kunstmatige stem gecreëerd die die nieuwe nasynchronisatie deed."

Volgens de 66-jarige Fry kan zijn stem hierdoor gebruikt worden om van alles mee te laten zeggen. "Van een bevel tot het bestormen van het parlement tot het nasynchroniseren van harde porno, allemaal zonder dat ik er van af weet en zonder mijn toestemming. Wat jullie net hebben gehoord, was ook gedaan zonder dat ik er van af wist. Dus toen ik dit hoorde, stuurde ik het naar mijn managers aan beide kanten van de Atlantische Oceaan en zij werden woest. Ze hadden geen idee dat zoiets mogelijk was."

Fry waarschuwde verder dat dit nog maar het begin was. "Jullie hebben nog niets gezien. Dit is audio, maar het zal niet lang duren voordat nepvideo's net zo overtuigend zijn."