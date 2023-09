LINDA. zag verkoopcijfers dalen na misstanden The Voice

Tijdschrift LINDA. zag de verkoopcijfers dalen na de misstanden bij The Voice of Holland. "We hebben er last van gehad, ja", zegt hoofdredactrice Karin Swerink op NPO Radio 1. De ex van Linda de Mol, Jeroen Rietbergen, was betrokken bij het seksueel grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van het programma.

De hoofdredactrice van het blad benadrukt dat de dalende verkoopcijfers ook te maken hadden met de coronacrisis en de stijgende energieprijzen. "Mensen hadden minder geld. Je kan bij zo'n losse verkoop moeilijk duiden waarom het een beetje minder gaat."

Eigenlijk stond er ten tijde van de onthullingen over The Voice een editie van het blad gepland rondom het onderwerp echtscheidingen, 'happy met je ex'. Die werd echter op de lange baan geschoven door de breuk tussen De Mol en Rietbergen. "Linda de Mol zou met haar ex op de cover staan. En toen was er inmiddels net een nieuwe ex, dus dat was een beetje verwarrend", aldus Swerink.

De keuze voor het uitstellen had ook te maken met de juiste timing voor bepaalde edities, benoemt Swerink. "Ik wil graag verhalen vertellen die beklijven, die op een moment komen dat het goed werkt, dat mensen het ook willen lezen", zegt ze. "Op dat moment zat niemand erop te wachten. Dus toen hebben we een #metoo-nummer gemaakt, dat op dat moment veel belangrijker was."