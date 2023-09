Beroemde Amerikaanse schrijvers klagen ChatGPT aan

De Amerikaanse schrijversvakbond heeft namens een groep bekende auteurs OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, aangeklaagd omdat teksten van de schrijvers zonder toestemming worden gebruikt om de AI-machine te trainen. Het gaat onder meer om werk van auteurs als John Grisham, Jonathan Franzen en George R.R. Martin. Volgens de Authors Guild moeten de auteurs "de mogelijkheid hebben om te controleren of en hoe hun werk wordt gebruikt door generatieve AI". Volgens de aanklacht geeft ChatGPT een correcte samenvatting van de boeken van de auteurs als daar om gevraagd wordt, wat betekent dat de teksten in de AI-database zijn opgenomen. De schrijvers zijn ook bang dat door systemen als ChatGPT er alleen maar meer "lage kwaliteit e-books komen van schrijvers die zich voordoen als echte auteurs en door mensen geschreven boeken verdringen". Een woordvoerder van OpenAI laat juist weten dat het bedrijf de rechten van auteurs respecteert en altijd "productieve gesprekken" voert met schrijvers over de hele wereld, inclusief die van de Authors Guild.