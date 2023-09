Ex-Beatle Ringo Starr (83) struikelt en valt tijdens concert

Ringo Starr is woensdag tijdens zijn concert in New Mexico gevallen. In de video, verkregen door entertainmentsite TMZ, stond de 83-jarige ex-drummer van The Beatles meteen weer op, rende naar de microfoon en vervolgde zijn show in Albuquerque.

De muzikant nam tijdens de toegift van het nummer Give Peace A Chance, dat zijn band speelde, een minipauze. Nadat hij via een trapje het podium weer betrad, struikelde hij en viel voorover. Hij ving zichzelf met zijn handen op. Later tijdens het concert maakte de ex-Beatle een grapje over zijn val. "Ik viel gewoon om je dat te vertellen", grapte hij. Daarmee doelde hij op het nummer Give Peace A Chance.