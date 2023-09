Russell Brand doorbreekt stilzwijgen sinds beschuldigingen

Russell Brand heeft vrijdagavond voor het eerst weer van zich laten horen sinds hij afgelopen weekend werd beschuldigd van onder meer verkrachting, aanranding en emotioneel misbruik. Op Instagram plaatste de Britse komiek een video waarin hij mensen oproept hem en zijn online kanalen te volgen.

Brand begint de video door te stellen dat het een "buitengewone en verontrustende week" is geweest. Daarna bedankt hij zijn volgers voor "het in twijfel trekken van de informatie" die ze gepresenteerd hebben gekregen. De komiek, die vooral online actief is en zich al langer tegen de 'mainstream media' heeft gekeerd, ging ook in op het recent verwijderen van zijn content van diverse mediaplatformen. Hij stelde dat dit gebeurd is onder de vlag van het Trusted News Initiative, een samenwerkingsverband tussen media om fake news tegen te gaan, maar volgens Brand vooral bedoeld is om 'onafhankelijke media' zoals hijzelf "te verstikken en te sluiten".

Ook geeft hij aan dat hij maandag weer te zien is met een aflevering van zijn programma op Rumble, een volgens The Guardian onder met name rechtse en conservatieve mensen populair alternatief voor YouTube. Brand belooft het dan onder meer te gaan hebben over "mediacorruptie". Hij vraagt mensen hem daar vooral te volgen. "Ik heb je steun nu meer dan ooit nodig, meer dan ik ooit had gedacht", besluit Brand zijn video.

Dispatches

Zaterdag werd bekend dat meerdere vrouwen de Britse komiek en acteur beschuldigen van onder meer verkrachting en aanranding. De 48-jarige Brand ontkende op zijn YouTubekanaal de aantijgingen al voordat ze naar buiten kwamen via een aflevering van het Channel 4-programma Dispatches, dat weer voortkwam uit een gezamenlijk onderzoek met The Times en Sunday Times.

Maandag werd bekend dat de laatste optredens van zijn tour worden uitgesteld. YouTube sloot de advertentie-inkomsten van het kanaal van Brand en diverse mediapartijen verwijderden content met de acteur. De BBC heeft bevestigd dat zij de beschuldigingen aan het adres van Brand tijdens zijn werk voor het bedrijf met spoed gaan onderzoeken.