Vrouw Bruce Willis weet niet of hij aandoening zelf doorheeft

Emma Heming Willis weet niet of acteur Bruce Willis zijn ziekte zelf doorheeft. Dat vertelde zijn vrouw in een gesprek voor het programma The Today Show van NBC.

"Dementie is zwaar", zei Heming Willis. "Het is zwaar voor de persoon die de diagnose krijgt. Het is ook zwaar voor de familie. En dat is niet anders voor Bruce, of mijzelf, of onze meisjes. En als ze zeggen dat het een familieziekte is, dat is het ook echt." Op de vraag of haar man zelf doorheeft dat hij lijdt aan frontotemporale dementie, reageert ze met "het is moeilijk om dat zeker te weten".

Heming Willis heeft het ook over het moment dat ze de diagnose van haar man hoorde, wat ze "een vloek en een zegen" noemt. "Het maakt het niet minder pijnlijk, maar weten wat er gebeurt met Bruce maakt het wel iets makkelijker te accepteren." Bij Willis werd vorig jaar afasie geconstateerd, waardoor communiceren met hem lastig is. Begin dit jaar volgde de officiële diagnose van frontotemporale dementie, een zeldzame vorm van de hersenziekte.