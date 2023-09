GTST-acteur Bas Muijs gegijzeld, mishandeld en beschoten met spijkerpistool

Acteur eBas Muijs is in maart van dit jaar gegijzeld, mishandeld en beschoten met een spijkerpistool. Dat zegt zijn advocaat tegen Omroep West. Muijs werd in Arnhem opgesloten in een woning, waar hij bedreigd werd en in een wurggreep werd gehouden. Muijs was door een ex-vriendin naar een woning in Arnhem zijn gelokt. Daar zou hij door een 40-jarige Arnhemmer, de nieuwe vriend van zijn ex, zijn gegijzeld.

Volgens het Openbaar Ministerie werd de acteur vervolgens geslagen en geschopt en pakte de man Muijs in een wurggreep. Ook schoot de Arnhemmer met een spijkerpistool, waarbij de spijkers langs de benen van de Haagse acteur vlogen. De nieuwe vriend eiste dat Muijs op camera zou vertellen dat hij zijn ex-vriendin in het verleden had verkracht. De man zou deze beelden niet op social media zetten als Muijs hem tienduizenden euro's zou betalen.

De dader is direct na het incident opgepakt en zit sindsdien vast.