Veranderingen in Hotel Hollandia met Paul de Leeuw na kritiek

Paul de Leeuw had uiteraard gehoopt dat zijn nieuwe NPO-programma Hotel Hollandia direct goed werd ontvangen, maar tegelijkertijd vindt hij de kritiek op de tv-show "helemaal niet erg". Dat zegt de 61-jarige presentator vrijdag in de Radio 538 Ochtendshow. "Het is juist ook wel weer leuk, want je gaat proberen om het beter te maken." In de tweede aflevering zullen dan ook veranderingen te zien zijn.

"Het is natuurlijk lekker als het gelijk goed is en volmaakt, maar het is gewoon een mislukte eerste pannenkoek", geeft De Leeuw toe. "Het is niet leuk, voor de hele groep niet." Hotel Hollandia was zaterdagavond voor het eerst te zien op NPO 1. In het fictieve hotel checken bekende Nederlanders in die in het nieuws zijn geweest. Ook zijn er meerdere typetjes te zien, gespeeld door onder anderen Anniek Pheifer en Thomas van Luyn. Critici zeiden onder meer het programma niet te snappen.

De Leeuw heeft het idee "dat er een lek boven water is. Aanpassingen zullen dan ook doorgevoerd worden in de tweede aflevering. De focus ligt iets minder op de comedy, want die werd "niet begrepen", erkent de presentator. Ook komt er "meer duiding en meer muziek" in het programma. "We gaan het morgen zien", aldus De Leeuw. "Ik denk dat morgen iets luchtiger is."

Ook vond De Leeuw zelf dat hij geforceerd leuk aan het doen was. "Je moet leuk zijn en niet leuk doen. En ik zag mezelf terug, ik denk: jezus, sta ik hier toch weer enorm m'n best te doen om leuk gevonden te worden. Terwijl normaal als ik opkom, dan ben ik gewoon normaal." Daar wil de presentator verandering in brengen. "Dat je iets meer denkt: Paul heeft er zelf ook zin."