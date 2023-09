Patty Brard wil dat we allemaal kracht putten uit de serie over haar leven

Patty Brard wil kijkers inspireren met de televisieserie die over haar leven wordt gemaakt. De presentatrice en zangeres hoopt dat mensen "kracht" putten uit haar levensverhaal. "Je moet je er nooit onder laten krijgen, altijd je schouders eronder zetten en door", zegt Brard tegen het ANP. Die positieve boodschap onderstreept ook regisseur Will Koopman. "Het weer failliet gaan, het vallen en weer opstaan", zegt Koopman. "Ik vind het een belangrijk verhaal, dat je als vrouw in een nog niet-feministisch tijdperk toch feminist bent en voor jezelf opkomt." Een verhaal dat zich dus volgens Koopman erg goed leent voor een dramaserie. De regisseur van kijkcijferhits als Gooische Vrouwen en Oogappels benaderde Brard (68) zelf met het idee. Het kostte "twee theetjes" om haar te overtuigen. "Ik ken geen andere regisseur die ik dit had toevertrouwd. Ik weet dat zij graaft en echt geïnteresseerd is in mensen", zegt de presentatrice. Holly Mae Brood, die de hoofdrol deelt met Eva van de Wijdeven, noemt het project een feest. "Het is een megastoere vrouw, dus een hele mooie rol om te mogen spelen. Ik had als ik had meegemaakt wat zij heeft meegemaakt allang gedacht: ik ben klaar, ik ga hier in een hoekje liggen en laat me niet meer zien. Dat heeft zij niet gedaan."