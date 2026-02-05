Zeven jaar na de dood van modelegende Karl Lagerfeld is zijn testament het middelpunt van een juridische strijd. Een onbekende eiser vecht de erfenis van €200 miljoen aan, waardoor neven en nichten alsnog aanspraak kunnen maken op een deel van het fortuin.​

Familie aan de kant gezet

De iconische Chanel-ontwerper, die in 2019 op 85-jarige leeftijd overleed aan kanker, liet zijn biologische familie bewust niets na. In plaats daarvan erfden zeven vertrouwelingen: zijn persoonlijke assistent Sébastien Jondeau, de modellen Baptiste Giabiconi en Brad Kroenig, petekind Hudson Kroenig (destijds 11 jaar oud) en enkele anderen uit zijn entourage.​

Duitse media meldden deze week dat executeur-testamentair Christian Boisson de neven en nichten van Lagerfeld heeft geïnformeerd over de aanvechting van het testament. Volgens het Franse erfrecht – Lagerfeld woonde en stierf in Parijs – zouden zij recht kunnen hebben op een deel van de nalatenschap als het testament ongeldig wordt verklaard.

Choupette leeft als een vorst

Wie zich geen zorgen hoeft te maken is Choupette, Lagerfelds beroemde Birmaanse kat . De poes leeft nog altijd in luxe dankzij regelingen die Lagerfeld tijdens zijn leven trof. Huishoudster Françoise Caçote ontving een huis met tuin én naar verluidt 1,5 miljoen dollar om voor het dier te zorgen. Choupette at van Chinees porselein, sliep op Chanel-kleding en bezit haar eigen Louis Vuitton-reistas.​

Belastingdienst kijkt ook mee

Naast de testamentskwestie speelt er nog een conflict met de Franse fiscus. Die is van mening dat Lagerfelds hoofdverblijfplaats Parijs was en niet Monaco, zoals hij beweerde. Dat levert een openstaande belastingrekening op van naar schatting €20 tot €40 miljoen.​

Het juridische geschil past bij de reputatie van Lagerfeld. Zoals hij ooit zei: "Ik schuif de stoel weg, misschien wel tien jaar later". Nu, zeven jaar na zijn dood, lijkt iemand dat ook met zijn nalatenschap te willen doen.​

Choupette – de rijkste kat ter wereld

Geboortedatum: 15 augustus 2011Ras: Birmaanse katGeschat vermogen: Miljoenen dollarsVerwennerijen: Twee huishoudsters, persoonlijke chauffeur, social media manager, eigen iPad, manicures, Louis Vuitton-reistasStatus: Niet beïnvloed door de testamentsstrijd – haar verzorging was al geregeld vóór Lagerfelds overlijden.