Oud-kroonprins Iran verwacht op Veiligheidsconferentie München

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Reza Pahlavi, de in ballingschap levende zoon van de laatste sjah van Iran, wordt volgende week verwacht op de Veiligheidsconferentie van München. De 65-jarige Pahlavi zou zijn komst hebben bevestigd, meldt persbureau dpa op basis van bronnen.

De conferentie is van 13 tot en met 15 februari. Wereldleiders en veiligheidsexperts komen dan bijeen in het Bayerischer Hof Hotel in München. Pahlavi, die al decennia in de VS woont, nam in 2023 voor het laatst deel aan het evenement.

Oorspronkelijk was de Iraanse regering uitgenodigd, maar de uitnodiging werd ingetrokken na de gewelddadige onderdrukking van protesten waarbij duizenden doden vielen. Pahlavi heeft zijn steun uitgesproken voor de massale protesten tegen de Iraanse leiding en wordt in het buitenland gezien als een vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie.

Pahlavi's vader, Mohammad Reza Shah Pahlavi, regeerde Iran van 1941 tot zijn afzetting tijdens de Islamitische Revolutie in 1979.