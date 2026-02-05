ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Oud-kroonprins Iran verwacht op Veiligheidsconferentie München

Samenleving
door anp
donderdag, 05 februari 2026 om 6:55
anp050226043 1
MÜNCHEN (ANP/DPA) - Reza Pahlavi, de in ballingschap levende zoon van de laatste sjah van Iran, wordt volgende week verwacht op de Veiligheidsconferentie van München. De 65-jarige Pahlavi zou zijn komst hebben bevestigd, meldt persbureau dpa op basis van bronnen.
De conferentie is van 13 tot en met 15 februari. Wereldleiders en veiligheidsexperts komen dan bijeen in het Bayerischer Hof Hotel in München. Pahlavi, die al decennia in de VS woont, nam in 2023 voor het laatst deel aan het evenement.
Oorspronkelijk was de Iraanse regering uitgenodigd, maar de uitnodiging werd ingetrokken na de gewelddadige onderdrukking van protesten waarbij duizenden doden vielen. Pahlavi heeft zijn steun uitgesproken voor de massale protesten tegen de Iraanse leiding en wordt in het buitenland gezien als een vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie.
Pahlavi's vader, Mohammad Reza Shah Pahlavi, regeerde Iran van 1941 tot zijn afzetting tijdens de Islamitische Revolutie in 1979.
loading

POPULAIR NIEUWS

7802668 l

Het koken van pasta is zo eenvoudig dat er erg veel vieze pasta op (Nederlandse) tafels komt.

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

Loading