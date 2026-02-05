Ondernemers iets minder negatief over economie

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers zijn iets minder negatief over de economie in het eerste kwartaal van 2026 dan een kwartaal eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in samenwerking met de Kamer van Koophandel (KVK), het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) en de ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW. Desondanks blijft het vertrouwen in de meeste bedrijfstakken negatief.

De index waarmee het CBS het ondernemersvertrouwen meet, steeg naar min 1,8. Aan het begin van het vierde kwartaal in 2025 kwam dat cijfer nog uit op min 4. Het ondernemersvertrouwen is al sinds begin 2022 negatief.

Het vertrouwen is in negen bedrijfstakken gestegen en in drie gedaald. In de autohandel en de communicatiebranche steeg het vertrouwen het meest. Volgens het CBS komt het toegenomen vertrouwen vooral doordat ondernemers minder negatief zijn over de ontwikkeling van het economisch klimaat.

Ruim twee derde van de bedrijven was het afgelopen jaar winstgevend. In de groothandel hebben relatief de meeste bedrijven winst gemaakt. Meer dan drie kwart van de bedrijven in deze bedrijfstak was het afgelopen jaar winstgevend. In de cultuur, sport en recreatie is dit met 50 procent het laagst.