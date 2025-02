De vrouw van Kanye West had (bijna) niets aan:Grammy show overschaduwd door naaktsloperij

De Amerikaanse superster Beyoncé (43) scoorde groots bij de Grammy Awards en won voor het eerst de prijs voor beste album van het jaar. De show in Los Angeles werd overschaduwd door een naaktschandaal!

Het gebeurde op de rode loper kort voor het eigenlijke showgebeuren. Rapper Kanye West (47) verscheen met zijn vrouw Bianca Censori (30) - aanvankelijk gehuld in een zwarte jas, die ze plotseling uittrok. De Australische droeg er praktisch niets onder! Bij nadere inspectie zagen de kijkers een doorschijnend minijurkje van gaas.

Censori en West zijn sinds 2022 getrouwd en zijn berucht om hun smakeloze optredens. De Gaga show bij de Grammy's markeerde voorlopig het dieptepunt van hun rare optredens.

Kendrick Lamar is de grote winnaar bij de uitreiking van de Grammy Awards. De rapper won in de Crypto.com Arena in Los Angeles vijf prijzen in een ceremonie die verder vooral door vrouwelijke artiesten werd gedomineerd. Ook was er veel aandacht voor de verwoestende bosbranden waarmee Los Angeles vorige maand te maken kreeg.

Lamar won twee van de drie belangrijkste prijzen: met zijn disstrack gericht aan Drake kreeg hij zowel de prijs voor Record of the Year als voor Song of the Year. De andere grote prijs, voor Album of the Year, ging naar Beyoncé en haar countryalbum COWBOY CARTER. Hoewel ze de artiest met de meeste Grammy's ooit is (nu 35 stuks), won ze die categorie tot dit jaar nog nooit. Ook werd ze de eerste zwarte vrouw die een award voor beste countryalbum won.

In de hoofdshow werden de overige vijf prijzen allemaal verdeeld onder vrouwen. Onder anderen Sabrina Carpenter (Best Pop Vocal Album), Chappell Roan (Best New Artist) en Shakira (Best Latin Pop Album) wonnen een gouden platenspelertje. Van de in totaal 94 te verdelen Grammy's won Lamar er vijf, Sierra Ferrell vier en Beyoncé en Charli XCX kwamen tot drie. Taylor Swift kon geen enkele van haar zes nominaties verzilveren.

Jimmy Carter

De in december overleden voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter kreeg postuum een Grammy voor het beste audioboek met zijn vertelling Last Sunday in Plains: A Centennial Celebration. Daarmee won hij zijn vierde Grammy.

Gedurende de hele show was er voortdurend aandacht voor de gevolgen van de recente bosbranden in Los Angeles. Er werden beelden getoond van de verwoestingen en er waren speciale optredens met een eerbetoon aan de stad. Een grote groep brandweerlieden kreeg een staande ovatie van de aanwezigen toen ze aan het slot het podium opkwamen om de laatste prijs van de avond uit te reiken. Kijkers konden tijdens de ceremonie ook doneren aan de slachtoffers van de branden, wat massaal werd gedaan. Vlak voor het einde van de show stond de teller op 7 miljoen dollar.