Singapore heeft de hoogste levensverwachting ter wereld: dit is de bijzondere reden

Zestig jaar geleden zag de levensverwachting van een pasgeborene in Singapore er somber uit: veel ouder dan 65 zou die niet worden. Dat heeft het land nu compleet omgedraaid: de gemiddelde Singaporees wordt maar liefst 86.

Het aantal honderdplussers verdubbelde bovendien tussen 2010 en 2020. Daarmee behoort Singapore tot de plekken op aarde waar mensen het langst en gezondst leven.

In 2023 kreeg het land zelfs de titel van zesde Blue Zone, een term die bekend werd dankzij National Geographic-journalist Dan Buettner. Deze zones staan symbool voor regio’s waar mensen langer en gelukkiger leven, meestal dankzij tradities en levensstijl. Singapore is een uitzondering: hier is het vooral vooruitstrevend beleid dat de levensduur verlengt.

Streng, maar effectief

Singapore koos vanaf de jaren zestig voor grootschalige investeringen in de volksgezondheid. Belangrijk onderdeel: hoge belastingen op sigaretten en alcohol en een streng rookverbod op straat. “Geen tweedehands rook meer en schonere publieke ruimtes”, zegt blogger Firdaus Syazwani.

Ook voeding staat in de schijnwerpers. De Health Promotion Board stimuleert gezondere keuzes via verplichte etikettering en het terugdringen van suiker in drankjes. Dat past in een bredere bewustwording die steeds meer Singaporezen aanzet tot gezonder eten, ondanks de lokale keuken die bekendstaat om rijk gebruik van kokosmelk, zout en suiker.

Niet alleen preventie, maar ook zorg scoort hoog. Singapore biedt universele gezondheidszorg, aangevuld met private opties en spaarfondsen voor persoonlijke kosten. In 2023 werd het land in de Legatum Prosperity Index uitgeroepen tot nummer één ter wereld op het gebied van gezondheidszorg en de toegankelijkheid ervan.

Overal parken

Een opvallend aspect van de Singaporese aanpak is de enorme nadruk op leefomgeving. Het land profileert zich als Garden City: overal zijn parken, natuurreservaten en groene corridors te vinden. “De Urban Redevelopment Authority plant de stad met een scherp oog voor duurzaamheid en leefbaarheid”, zegt architect Charu Kokate, die meewerkte aan iconische gebouwen zoals Jewel Changi Airport.

De parken zijn niet alleen mooi, maar ze zijn ook sociaal van groot belang. Hier ontmoeten jong en oud elkaar, wordt dagelijks gesport en ontstaan gemeenschappen, allemaal factoren die volgens wetenschappers bijdragen aan een langer leven. De Singapore Botanic Gardens, zelfs erkend als UNESCO Werelderfgoed, is een populair voorbeeld, met een indrukwekkende collectie orchideeën en onderzoek naar plantbehoud.

Samen bewegen en samenleven

Syazwani wijst op East Coast Park, waar families picknicken en mensen wandelen of fietsen langs de kust. “Het is de perfecte plek om het gemeenschapsgevoel te ervaren dat hier zo belangrijk is”, zegt hij.

Die sociale cohesie is geen toeval. Strikte regels rond zwerfafval, drugs en zelfs oversteken zorgen voor orde en veiligheid. Critici vinden het streng, maar veel inwoners ervaren juist rust, netheid en harmonie.

Tegelijkertijd viert Singapore zijn diversiteit. Het land is een smeltkroes van culturen en religies, zichtbaar in festivals als Chinees Nieuwjaar, Deepavali en Ramadan. Die mix draagt bij aan een levendige cultuur, versterkt door een wereldberoemde keuken.

Natuurlijk heeft Singapore ook een keerzijde: het is een van de duurste steden ter wereld om in te wonen. Toch blijven expats en migranten toestromen, aangetrokken door stabiliteit, kansen en de kwaliteit van leven.

De sleutel tot lang leven

Wat maakt Singapore nu uniek als Blue Zone 2.0? Het is niet de eeuwenoude traditie, maar de bewuste keuzes van een regering die gezondheid, leefomgeving en sociale samenhang centraal stelt. Streng beleid, hoogwaardige zorg en een groene leefomgeving blijken samen een krachtige mix.

Of, zoals Kokate het samenvat: “De overheid stemt beleid zorgvuldig af op de behoeften van de bevolking. Dat levert niet alleen economische stabiliteit en groei op, maar ook een samenleving waarin mensen echt langer en beter leven.”