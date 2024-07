Rob Geus koopt zeer luxe villa in Zuid-Limburg. Bekijk de beelden

Presentator Rob Geus heeft zijn oog laten vallen op een zeer luxe villa in het Zuid-Limburgse plaatsje Landgraaf. Hij schafte de 450 vierkante meter aan woongenot voor een relatief zacht prijsje aan, en ondertussen heeft zijn oude woning in Barendrecht ook al een nieuwe eigenaar gekregen.

Voor 775.000 euro kreeg Geus, bekend van zijn carnavalskraker 'Man Man Man (hier word ik niet vrolijk van)' de sleutels van het prachtige huis, bij een vraagprijs van 800.000 euro. Zijn vrouw Suzanne Ozek heeft volgens het koopcontract toestemming moeten geven voor de aankoop van de villa, die op een steenworp afstand van het Pinkpop-terrein ligt.

De zeer luxe villa van 450 vierkante meter is voorzien van een zwembad, dubbele garage en wijnkelder. Het pand telt negen kamers, waaronder vijf slaap- en twee badkamers, verdeeld over meerdere verdiepingen. Ook is de gehele villa voorzien van een marmeren vloer met vloerverwarming.