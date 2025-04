Emma Wortelboer vertelt hoeveel ze verdient: "Het is heel veel voor mijn leeftijd"

Waar de meeste mensen beleefd zwijgen over hun salaris, vindt de 28-jarige Emma Wortelboer het juist fijn om erover te vertellen. Niet voor het eerst laat ze weten: "Ik verdiende op mijn 19de al meer dan mijn moeder die in de zorg werkt.”

In het Parool vertelt de presentatrice van BNNVara: "Over geld praat je niet, vinden nog steeds veel mensen. Maar kom op, laten we er niet zo f*cking moeilijk over doen."

Op zich bedoelt Wortelboer het goed. Ze denkt dat je door over salaris te praten ongelijkheid vermindert. "Als je veel verdient, maakt je dat als mens niet meer waard. En omgekeerd ook niet. De wereld zou er toch van opknappen als die salarissen gewoon transparant zijn? Dan krijg je vast minder van die onverklaarbare ongelijkheid onderling.”

Zelf geeft ze het goede voorbeeld door precies te vertellen wat BNNVara jaarlijks naar haar overmaakt. "Iets meer dan 86.000 euro bruto per jaar. Dat is voor mijn leeftijd heel veel. En ook goed betaald voor wat ik doe. Gênant soms zelfs.”

Maar ze verdient al een tijdje goed. Sinds haar 19de krijgt ze al meer dan haar moeder in de zorg. "Dat zeg ik dus totaal niet om op te scheppen of zo. Het is wat het systeem vindt dat je waard bent.”