Eva Jinek achterna: Arjen Lubach koopt direct megavilla na RTL-deal

Het ging uiteraard niet om het geld, maar om artistieke vrijheid. Maar toch. Wat Eva Jinek deed in Abcoude, doet Arjen Lubach nu in Soest: een miljóenenvilla kopen, direct na het tekenen van een lucratief RTL-contract. “Een hypotheek van twee miljoen euro!”

BekendeBuren, de gezaghebbende website als het gaat over BN’er-vastgoed, heeft ontdekt dat Arjen naast zijn woonboerderij in het Friese Oudhorne, nu ook een vrijstaande woning in Soest heeft gekocht. “Lubach betaalde 1.530.000 euro voor de woning, net iets onder de vraagprijs van 1,6 miljoen euro.”