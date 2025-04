Giro d'Italia bewijst eer aan paus met slotrit door Vaticaanstad

MILAAN (ANP) - De Giro d'Italia bewijst in de laatste etappe in Rome eer aan de overleden paus Franciscus. De organisatie meldt dat de slotrit op 1 juni voor de eerste keer door Vaticaanstad gaat. Dat was al aangekondigd voor het overlijden van de paus op 21 april.

"Het wordt een heel speciaal moment na de dood van paus Franciscus een dood die ons allemaal heeft aangegrepen", zei de voorzitter van Giro-eigenaar RCS, Umberto Cairo. De 108e editie van de Ronde van Italië begint op 9 mei in Albanië en eindigt ruim drie weken later in de Italiaanse hoofdstad Rome.

"Paus Franciscus was geïnteresseerd in sport en dit is een manier om hem te herdenken en eer aan hem te bewijzen", zei Paul Tighe, de secretaris van de culturele afdeling van het Dicasterie van Cultuur en Educatie van het Vaticaan. "Het waren moeizame onderhandelingen, maar het enthousiasme van de paus opende deuren voor dit project."