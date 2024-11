Ex in boek over Gers Pardoel: "Hij kwam straalbezopen binnen en sleurde me uit bed"

Gers Pardoel (43) blijkt een bruut te zijn, althans zo klinkt het in het boek van zijn ex Sélina van Gool (38). Hij mishandelde haar en hun kinderen, stelt ze.

Als voorbeeld beschrijft ze in haar boek Intieme terreur een avond in 2013. Ze is hoogzwanger van haar eerste kind. "Ik lag al in bed en Gerwin (zijn echte naam, red) kwam straalbezopen binnen, ik rook het gelijk en zei dat hij beter even op de bank kon gaan liggen. Vervolgens werd hij heel boos en sleurde hij me zo hard aan mijn enkels uit bed, dat ik met mijn rug langs het houten voeteneind schampte en bekkenletsel opliep.”

Hij duwde haar ook een keer van de trap en zo is er een reeks voorbeelden van gewelddadigheid in het boek. Tot Sélina besluit te vluchten met haar kinderen. Ze vertrekt naar een eigen woning, maar houdt toch contact met de rapper. "Achteraf is het geen excuus, maar Gerwin gaf ook wel vaak aan dat hij wilde stoppen met drinken. En dan deed hij even heel lief. Achteraf schaam ik me, dat ik vatbaar was om dit allemaal te laten gebeuren.”

Stoornis

Al sinds 2013 komt er hulpverlening over de vloer bij het gezin, maar Gers Pardoel weet hen om de tuin te leiden en te manipuleren door 'gewenst gedrag' te vertonen als ze langskomen. Ondertussen gaat hij door met het terroriseren van zijn gezin.

Op een zeker moment willen de kinderen niet meer naar hun vader omdat ze bang voor hem zijn. Maar ze moeten toch van de hulpverleners. Een rechter legt uiteindelijk een contact- en omgangsverbod op. Toch voelt Sélina zich nog niet helemaal veilig. "Ik ben niet publiekelijk bang voor hem, maar hou er wel rekening mee dat hij ons iets zou kunnen aandoen”, zegt ze. "Ik denk dat hij een stoornis heeft waarvoor hij nooit behandeld is. Hopelijk krijgt hij ooit de hulp die hij nodig heeft.”