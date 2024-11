VS geven Oekraïne nog 6 miljard dollar steun voor aantreden Trump

WASHINGTON (ANP/AFP) - De Verenigde Staten leveren in de aanloop naar het aantreden van de pas verkozen president Donald Trump in januari nog 6 miljard dollar (5,6 miljard euro) aan toegezegde militaire steun aan Oekraïne. Dat heeft nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan zondag bevestigd.

President Joe Biden heeft woensdag een overleg met Trump in het Witte Huis. "De president zal aan president Trump uitleggen hoe hij de zaken ziet, wat de situatie is, en met hem in overleg gaan over de wijze waarop hij deze kwesties wil aansnijden wanneer hij de functie overneemt", zei Sullivan tegen CBS News.

Het Oekraïense leger heeft grote moeite het oprukkende Russische leger in het oosten van het land te stoppen. Volgens Sullivan wil Biden "Oekraïne een zo sterk mogelijke positie bezorgen op het slagveld, zodat het land ook zo sterk mogelijk is aan de onderhandelingstafel".

Trump heeft tijdens zijn verkiezingscampagne meermaals beweerd dat hij de oorlog "in één dag" kan beëindigen, zonder in detail te treden over hoe hij dat zou doen.