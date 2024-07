Fabian Franciscus na incident: "Cabaretiers hebben de plicht om het vrije woord te verdedigen"

Fabian Franciscus is erg geschrokken door het incident van zaterdagavond, waarbij een onbekende man hem vastgreep en sloeg. Volgens de cabaretier heeft het te maken met de ongefilterde grappen die hij soms maakt, vertelt hij aan het ANP. "Het meest vervelende vind ik dat het gevolgen heeft voor mij als cabaretier", aldus Franciscus. "Maar ik wil mezelf niet censureren."

"Ik weet vrij zeker dat het te maken heeft met iemand die mij herkende en het niet zo fijn vond wat ik zei", vertelt Franciscus. "Ik merk dat ik me nu zorgen maak over wat je nog kan vertellen en welke grapjes je nog kan maken. Dat wil ik absoluut niet, maar ik ben ook een mens." Volgens hem komt het vaker voor dat cabaretiers bedreigingen krijgen, maar hij kent niemand die ook fysiek is aangevallen.

De cabaretier vindt vrijheid van meningsuiting erg belangrijk. "Vrijheid van meningsuiting is het meest essentiële van de democratie. En cabaretiers hebben de plicht om het vrije woord te verdedigen." Toch zijn er ook collega's die wel eens vraagtekens zetten bij zijn opmerkingen, vertelt Franciscus. Een cabaretier sprak hem een keer aan op een "absurde" grap over een dode baby, omdat een vriendin een doodgeboren baby had gekregen. "Maar dan kan iedereen naar me toe komen met iets. Wat kan je dan nog doen?"

'Niet knippen'

"Ik ben autistisch en daardoor ook heel ongefilterd. Dat wordt vaak niet gewaardeerd, want het is vaak niet politiek correct. Daar zit een spanningsveld in." Toch hoort de acceptatie van autisme ook bij inclusiviteit, zegt Franciscus. Hij wil graag ongefilterd blijven, al voelt hij zich na de aanval onzeker over zijn veiligheid. "Ik vraag me nu af: 'kan ik nog wel daar lopen?' Dat heb ik hiervoor nooit gedaan. Maar ik wil niet stukken uit opnames knippen of tekst schrappen omdat ik denk dat het op het randje is."

Franciscus heeft inmiddels een afspraak gemaakt bij de politie om aangifte te doen. Hij wil ook aangifte doen van eerdere bedreigingen die hij heeft ontvangen.