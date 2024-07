Franse bergbeklimmer bereikt top van K2 in recordtijd

ISLAMABAD (ANP/AFP) - Een Franse bergbeklimmer is erin geslaagd de top van de K2 in recordtijd te bereiken. Zijn team meldt aan persbureau AFP dat de bergbeklimmer er iets minder dan 11 uur over heeft gedaan om zonder zuurstofflessen de op een na hoogste berg ter wereld te beklimmen.

De 32-jarige Benjamin Védrines bereikte de top zondag 10 uur, 59 minuten en 59 seconden na zijn vertrek uit het basiskamp voor klimmers die de K2 beklimmen, aldus zijn team. Védrines probeerde de berg in 2022 ook al te beklimmen, maar moest toen opgeven door zuurstoftekort.

De K2, op de grens tussen Pakistan en China, is 8611 meter hoog. Daarmee ligt de top 238 meter lager dan die van de Mount Everest, maar de beklimming zou technisch moeilijker zijn. Het vorige record stond op naam van de Fransman Benoît Chamoux in 1986. Hij had 23 uur nodig.