Frank Lammers en Maarten Heijmans delen 'diep donker filmgeheim'

Frank Lammers en Maarten Heijmans gaan zaterdag 2 november met de billen bloot tijdens de eerste editie van The Night of Shame. In bioscoop De Uitkijk in Amsterdam delen de twee acteurs een "diep, donker filmgeheim" dat zij liever willen vergeten. Zij melden van tevoren niet welke beelden zij vertonen. Maar het tweetal voert het publiek "met lood in hun schoenen en het schaamrood op de kaken mee in een tocht langs onze eigen bijdragen aan het schandelijkste dat de Nederlandse filmindustrie ooit heeft voortgebracht".

Volgens Heijmans is het de bedoeling dat The Night of Shame een regelmatig terugkerend evenement wordt. "Ervaar de pijn van de meest verschrikkelijke line-deliveries en ongeloofwaardige huilbuien: acteerprestaties die in het belang van alles wat rein en puur is beter hadden kunnen sneuvelen in de editing room, maar tijdens The Night of Shame van stal worden gehaald", stelt de acteur, die een Emmy Award won voor zijn vertolking van zanger Ramses Shaffy in de gelijknamige serie.

Heijmans toert op dit moment door Nederland met het orkest Kamerata Zuid, in een show waarin hij zijn meest geliefde Nederlandse kleinkunstliedjes vertolkt. Frank Lammers is binnenkort te zien in de Netflix-film Ferry 2, waarin hij terugkeert als drugsbaron Ferry Bouman.