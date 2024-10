Krant: diamanthandel Antwerpen op historisch dieptepunt

ANTWERPEN (ANP/BELGA) - De Antwerpse diamanthandel bevindt zich op een historisch dieptepunt. De import van ruwe diamanten in de stad is in een jaar tijd met 38 procent gedaald, meldt de krant Gazet van Antwerpen woensdag.

In tien jaar tijd zou de import van ruwe diamanten met 70 procent zijn afgenomen. Vandaag telt de Antwerpse diamantsector ongeveer 1600 bedrijven, waar circa 6000 mensen werken. "Maar niet voor lang meer. Binnen de vijf jaar zal de diamantsector in Antwerpen bijna helemaal verdwenen zijn", zegt een anonieme diamanthandelaar in de krant.

Volgens de Gazet van Antwerpen speelt de Europese boycot van Russische diamanten een grote rol bij de teloorgang van de plaatselijke diamanthandel. Ook de opkomst van synthetische diamant en de afnemende belangstelling uit China spelen een rol.