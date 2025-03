Donald Trump noemt George Clooney 'een tweederangs filmster'

De Amerikaanse president Donald Trump heeft George Clooney "een tweederangs filmster" genoemd. Dat deed de regeringsleider naar aanleiding van uitspraken van de acteur en tweevoudig Oscarwinnaar in het tv-programma 60 Minutes, waarin hij zei dat overheden geen fan zijn van persvrijheid.

Clooney kwam in het programma zijn nieuwe toneelstuk Good Night, and Good Luck promoten, waarin hij journalist Edward R. Murrow speelt. De acteur, een uitgesproken Democraat, maakte een vergelijking tussen het stuk en de echte wereld, waarin hij de uitdagingen schetste waarmee journalisten te maken hebben in hun jacht op de waarheid. "Overheden houden niet van persvrijheid, dat hebben ze nooit gedaan. Dat geldt voor zowel conservatieven als liberalen, of welke stroming dan ook. Ze houden niet van de media."

Trump reageerde op zijn eigen sociaal medium Truth Social op de uitspraken van Clooney. "Waarom zou het nu zeer in diskrediet geraakte 60 Minutes een heel item maken met George Clooney, een tweederangs filmster en mislukte politieke expert?", vroeg de president zich af. "Hij vocht hard voor de verkiezing van Sleepy Joe en dumpte hem toen, direct na het debat, als een hond", vervolgde Trump. Hiermee refereerde de president aan de oproep van Clooney aan voormalig presidentskandidaat Joe Biden vorig jaar om zich terug te trekken na een rampzalig verlopen tv-debat met Trump. De acteur vond dat Biden niet langer een geschikte presidentskandidaat was voor de Democraten.