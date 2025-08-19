ECONOMIE
In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

Klimaat, natuur en milieu
door Nina van der Linden
dinsdag, 19 augustus 2025 om 11:20
ANP-3177323
Waar in de meeste landen de maximumsnelheid omlaag gaat, doen ze het op één plek in de EU anders. In Tsjechië mag je straks 150 kilometer per uur rijden.
Op de snelweg Dálnice 3 van Praag naar Linz zijn al verkeersborden geïnstalleerd met de nieuwe snelheidslimiet. En op een stuk weg van 50 kilometer tussen Tabor en Budweis vinden begin september de eerste proefritten plaats.
Uiteindelijk moet er een dynamisch snelheidssysteem komen: bij mooi weer mag je 150 rijden. Is het regenachtig of is er sprake van winterse omstandigheden dan geldt de oude maximumsnelheid van 130 km/u. In totaal komen er 42 variabele verkeersborden om op meerdere snelwegen de limiet bij gunstige omstandigheden naar 150 km/u te verhogen.
Tsjechië is niet het eerste land dat een dergelijke proef start. In Oostenrijk mocht je van 2018 tot 2020 op de A1 van Wenen naar Salzburg 140 rijden in plaats van 130. Deze proef werd echter gestopt toen bleek dat de CO2-uitstoot te veel omhoogging.
Bron: De Telegraaf

