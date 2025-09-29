De bijl viel vroeg op donderdagmiddag toen de voormalige president van Frankrijk werd veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf wegens criminele samenzwering

In de Sunday Times vraagt de biograaf van Bruni, Besma Lahouri, zich af wat het voor Carla Bruni betekent dat de liefde van haar leven naar de bak gaat.

Lahouri: "Wij Fransen zijn gewend aan presidentiële leugens. François Mitterrand, voor het eerst verkozen in 1981, was een zachtaardige polygamist wiens dubbelleven, hoewel een publiek geheim onder ingewijden, pas op de dag van zijn begrafenis in 1996 aan de wereld werd onthuld.

Een jaar later was Jacques Chirac, zijn opvolger, nergens te bekennen toen Diana, prinses van Wales, omkwam bij een auto-ongeluk op slechts anderhalve kilometer van het Élysée-paleis.

En dan was er nog François Hollande , die in 2014 door paparazzi werd betrapt op zijn scooter terwijl hij croissants naar zijn minnares bracht."

Volgens haar gaat het zo goed tussen Bruni en Sarkozy omdat ze op elkaar lijken.

In 1996, toen ze 28 was, ontdekte Bruni iets dat half Turijn al wist: Alberto Bruni Tedeschi, de industrieel en klassieke componist die haar had opgevoed, was niet haar biologische vader.

Ze was het resultaat van een zes jaar durende affaire die Marisa Borini, haar moeder en pianiste, in Turijn had gehad met Maurizio Remmert, een gitarist die ondernemer was geworden en naar Brazilië was verhuisd.

Ook Sarkozy had een gecompliceerde jeugd. Zijn vader, Pal Sarkozy, vluchtte in 1948 uit communistisch Hongarije en zocht zijn toevlucht in Frankrijk. Hongaars in hart en nieren, bleef hij vervolgens bijna 30 jaar lang uit eigen keuze staatloos, voordat hij uiteindelijk in 1975 werd genaturaliseerd.

Hij en Sarkozy's in Frankrijk geboren moeder, Andrée Mallah, gingen uit elkaar toen hun zoon vier jaar oud was. Kinderen van gescheiden ouders waren in de jaren zestig nog steeds gestigmatiseerd en de toekomstige president zou later zeggen hoezeer hij zijn jeugd haatte.

Sarkozy en Bruni zijn ook allebei zeer ambitieus: zij maakte in de jaren negentig naam als model in de wrede mode wereld. Ze was eigenlijk niet 'mooi' genoeg volgens de normen, schrijft Lahouri. Toch klom ze uiteindelijk op tot supermodel door doorzettingsvermogen en hard werken.

Ook Sarkozy had jaren nodig voordat hij in 2007 het Franse presidentschap won.

Met hun gedeelde liefde voor luxe, glitter en beroemdheden zijn Bruni en Sarkozy twee kanten van dezelfde medaille. Ze deelden vier jaar lang het Élysée-paleis en verblijven vaak in hun Provençaals kasteel en het huis van haar familie in Le Lavandou aan de Franse Rivièra.

Vanaf oktober zal de voormalige president alleen slapen op een bed van 80 cm in een cel van 12 vierkante meter in de La Santé-gevangenis in Parijs. Net als alle andere gevangenen krijgt hij een douche, een koelkast die hij tegen betaling kan gebruiken, een televisie, een kookplaat en een bureau. Hij heeft ook recht op een uur lichaamsbeweging per dag en mag bezoekers ontvangen.

Bruni wordt ondertussen geconfronteerd met mogelijke juridische problemen. Ze is formeel aangeklaagd voor het beïnvloeden van getuigen en het verbergen van bewijsmateriaal met betrekking tot de zaak. In juli vorig jaar werd ze onder gerechtelijk toezicht geplaatst en mocht ze geen contact opnemen met anderen die bij de zaak betrokken waren, behalve haar man. Net als hij ontkent ze dat ze iets verkeerds heeft gedaan.

Terwijl ze wacht op de uitspraak over haar eigen lot, zal Bruni, een uitstekende kokkin, haar man elke dag bezoeken, durf ik te wedden. Slim, intelligent en zeer loyaal, zal ze alles in het werk stellen om hem zo snel mogelijk uit de gevangenis te krijgen.

Door de jaren heen heeft ze nooit haar voorliefde voor “bad boys” verborgen gehouden. Nu zal ze moeten leren leven met het feit dat haar grote liefde achter de tralies zit.