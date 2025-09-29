ECONOMIE
Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

psychologie
door anp
maandag, 29 september 2025 om 5:21
Nieuwe wetenschappelijke inzichten tonen aan dat sommige emoties niet alleen je mentale gesteldheid beïnvloeden, maar zelfs je kans op lichamelijke pijn verdubbelen. Vooral één sociale emotie springt eruit: eenzaamheid.
Eenzaamheid doet letterlijk pijn
Uit een onderzoek onder meer dan 250.000 mensen wereldwijd blijkt dat wie zich vaak eenzaam voelt, twee keer zo vaak klaagt over fysieke klachten als rugpijn, hoofdpijn of gewrichtsklachten. Vooral bij vrouwen is deze relatie extra sterk. Maar het opvallendste: psychologische stress blijkt belangrijker voor pijn dan fysieke gezondheid of sociaaleconomische omstandigheden.
Psychologisch leed werkt door in het lichaam
Bij hersenscans van mensen die sociale afwijzing ervaren, zijn hersengebieden actief die normaal geassocieerd worden met echte pijnsensaties. Dat betekent: het brein maakt geen onderscheid tussen sociale en lichamelijke pijn.
Eenzaamheid: niet alleen voor mensen zonder vrienden
Zelfs wie sociaal contact heeft, kan zich diep eenzaam voelen. De gevoelens blijven bestaan en verhogen de kans op pijn, stress en andere gezondheidsproblemen. Vooral gescheiden, weduwen, mensen met laag inkomen en mensen zonder werk lopen extra risico.
De conclusie: neem sociale pijn serieus Eenzaamheid is niet slechts een emotie, maar een reëel gezondheidsrisico. De onderzoekers benadrukken dat sociale pijn een complex probleem is met psychologische, sociale en culturele aspecten.
Laat eenzaamheid niet ondersneeuwen – investeren in verbinding helpt je niet alleen mentaal, maar ook fysiek.
5 praktische tips tegen eenzaamheid
  • Zoek actief contact Maak kleine praatjes bij de supermarkt, bel een familielid, of stuur een bericht naar een oude vriend. Elk contact helpt.
  • Sluit je aan bij een groep Word lid van een vereniging, wijkinitiatief of sportclub. Regelmatige ontmoetingen geven structuur en maken nieuwe contacten mogelijk.
  • Help een ander Vrijwilligerswerk of burenhulp vergroot je sociale kring en geeft een gevoel van nuttig zijn.
  • Zorg voor een dagritme Regelmatige activiteiten, zoals wandelen, ontbijten en hobby’s, geven houvast en verkleinen het gevoel van eenzaamheid.
  • Wees open over je gevoel Praat over eenzaamheid met iemand die je vertrouwt. Delen lucht op en biedt ruimte voor steun.

