Dit gevoel maakt je dubbel zo vatbaar voor lichamelijke pijn

Eenzaamheid doet letterlijk pijn

Uit een onderzoek onder meer dan 250.000 mensen wereldwijd blijkt dat wie zich vaak eenzaam voelt, twee keer zo vaak klaagt over fysieke klachten als rugpijn, hoofdpijn of gewrichtsklachten. Vooral bij vrouwen is deze relatie extra sterk. Maar het opvallendste: psychologische stress blijkt belangrijker voor pijn dan fysieke gezondheid of sociaaleconomische omstandigheden.

Psychologisch leed werkt door in het lichaam

Bij hersenscans van mensen die sociale afwijzing ervaren, zijn hersengebieden actief die normaal geassocieerd worden met echte pijnsensaties. Dat betekent: het brein maakt geen onderscheid tussen sociale en lichamelijke pijn.

Eenzaamheid: niet alleen voor mensen zonder vrienden

Zelfs wie sociaal contact heeft, kan zich diep eenzaam voelen. De gevoelens blijven bestaan en verhogen de kans op pijn, stress en andere gezondheidsproblemen. Vooral gescheiden, weduwen, mensen met laag inkomen en mensen zonder werk lopen extra risico.

De conclusie: neem sociale pijn serieus Eenzaamheid is niet slechts een emotie, maar een reëel gezondheidsrisico. De onderzoekers benadrukken dat sociale pijn een complex probleem is met psychologische, sociale en culturele aspecten.

Laat eenzaamheid niet ondersneeuwen – investeren in verbinding helpt je niet alleen mentaal, maar ook fysiek.

5 praktische tips tegen eenzaamheid